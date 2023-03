Im Rahmen der Kontrolle eines Mofafahrers am vergangenen Dienstag gegen 21.50 Uhr auf der Kreisstraße 12 zwischen Vogtendorf und Fischbach haben die Polizeibeamten beim Fahrzeugführer drogenkonsumtypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht der Beamten, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Sie unterbanden die Weiterfahrt und brachten den Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Verursacher

begeht Fahrerflucht

Seinen VW Multivan parkte ein Mann am Dienstag von 7.50 Uhr bis 13 Uhr in der Hauptstraße in Wallenfels ganz in der Nähe des alten Kindergartens. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den VW im Bereich der hinteren Stoßstange und entfernet sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am VW ist ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro entstanden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Regenfallrohr angefahren

Zwischen dem 26. und 28. Februar ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen das Regenfallrohr eines Anwesens in der Coburger Straße in Mitwitz gefahren. Er kümmerte sich bis dato nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Kronacher Polizei unter Telefon 09261/5030 zu melden.

Außenspiegel beschädigt

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend den Außenspiegel eines grünen Kleintransporters in Steinbach am Wald abgefahren und anschließend das Weite gesucht. Der Kleintransporter war in der Rennsteigstraße in der Nähe der Bäckerei Fiedler geparkt. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei Ludwigsstadt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09263/975020.