Das weltweit erfolgreiche Maschinenbauunternehmen Netzsch aus Selb hat ein großes Herz für Kinder in Not . Kürzlich übergab das Unternehmen einen Spendenscheck in Höhe von 15.000 Euro für Kinder in Not , besonders derzeit in der Ukraine. Die Firmeninhaber haben den Hilferuf vom Unicef-Team aus der Ukraine vernommen. „Es wird ein gefährlicher Winter für Kinder, wir müssen die Kinder durch den Winter bringen“, hieß es. Dieser Hilferuf kam auch bei Netzsch in Selb an. Spontan wandte sich die Firmenleitung an die Unicef-Arbeitsgruppe Oberfranken und überreichte den Scheck zur Linderung der Not von über vier Millionen Kindern in den Kriegswirren in der Ukraine. Täglich bekommt man über Medien einen Eindruck vermittelt, wie sehr gerade Kinder unter den derzeitigen Kriegsbedingungen leiden müssen. Kälte, Dunkelheit, Sirenenalarm, Angst sind tägliche Erlebnisse für die Kinder. Die erneuten Angriffe auf die Energieversorgung und sinkende Temperaturen verschärfen die alltägliche Not der Bevölkerung. Ohne Strom, Wasser und Heizung wissen unzählige Familien nicht, wie sie ihre Kinder vor der Kälte schützen sollen. Der fortlaufende Beschuss und Stromausfälle führen auch dazu, dass Kinder in manchen Regionen nicht in die Schule gehen oder nur eingeschränkt am Unterricht teilnehmen können. Aus Deutschland könne man durch Geld- und Sachspenden etwas helfen. Dazu soll die Spende von 15.000 Euro mithelfen, sagt Gisela Schardt von der Unicef-Arbeitsgruppe Oberfranken vom Team Kronach und dankte der Firma Netzsch für die Spende. eh