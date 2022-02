Beamten der Polizei in Ludwigsstadt fiel am Freitagnachmittag ein alter Bekannter auf. Der 37-Jährige saß zum wiederholten Mal am Steuer seines Autos, obwohl sich sein Führerschein wegen einiger Verkehrsdelikte bei der Ordnungsbehörde in Verwahrung befindet. Eine erneute Anzeige war die Folge. pol