An einem blauen Opel Corsa wurden am Freitag zwischen 7.10 und 13.45 Uhr beide Reifen auf der Beifahrerseite zerstochen. Das Auto war in der Industriestraße auf Höhe der Firma "Link Druck" geparkt. Hinweise bitte an die Polizei in Kronach , Tel. 09261 503-0. pol