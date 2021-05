Der beige-rote Mini einer jungen Frau aus Kronach wurde im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag über die gesamte linke Fahrzeugseite in Hüfthöhe zerkratzt. Das Auto war ordnungsgemäß im Inneren Ring in Kronach geparkt. Die Beschädigung wurde der Spurensicherung zufolge mit einen spitzen Gegenstand verursacht und erfolgte anscheinend im Vorbeigehen. Zeugen, die eine entsprechende Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Kronach zu wenden. pol