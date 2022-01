Die Fahrerin eines VW Polo fuhr am Donnerstag gegen 6.20 Uhr von Reuth kommend in Richtung Bundesstraße B 85 und bog nach rechts in Richtung Weißenbrunn ab. Von Kronach kommend fuhr zum gleichen Zeitpunkt ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße in südlicher Richtung, übersah vermutlich die Geschädigte und fuhr hinten auf den Polo auf. Danach fuhr der Unfallverursacher einfach in Richtung Kulmbach weiter, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Nach ersten Erkenntnissen könnte das Verursacherfahrzeug aus dem Zulassungsbereich Kronach stammen. Glücklicherweise hielt sich der Sachschaden in Grenzen. Allerdings wurde die Polo-Fahrerin leicht verletzt.