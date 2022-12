In der Zeit von Samstag bis Montag wurde in der Tannenstraße eine Autogarage angefahren und beschädigt . Der Garageneigentümer stellt einen etwa 30 Zentimeter langen Kratzer in der Putzfassade fest und beziffert den Schaden mit etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Schadensverursacher nimmt die Polizei Kronach unter Telefon 09261/5030 entgegen.

Jugendliche beim Diebstahl erwischt

Zwei Jugendliche aus dem Landkreis Kronach müssen sich demnächst wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls verantworten. Die 15- und 16-jährigen Beschuldigten hielten sich am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in einem Drogeriemarkt auf und lösten beim Verlassen des Geschäftes die Warensicherungsanlage aus. Eine Verkäuferin wollte die beiden Tatverdächtigen anhalten, worauf diese plötzlich Fersengeld gaben und aus dem Geschäft rannten. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Beschuldigten im Stadtgebiet aufgegriffen werden. Beide räumten auf Vorhalt den Diebstahl ein und gaben an, das Diebesgut in ein Gebüsch geworfen zu haben. Das Diebesgut im Wert von rund 36 Euro konnte wenig später aufgefunden und an das geschädigte Geschäft zurückgegeben werden. pi