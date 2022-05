„Ich weiß, was ich will“ findet statt – die beiden aufgrund der Pandemie mehrfach verschobenen Konzertabende mit Uli Scherbel und der Pavel Sandorf Big Band stehen am Samstag, 2. Juli, 19 Uhr, und am Sonntag, 3. Juli, 18 Uhr, im Kronacher Kreiskulturraum auf dem Programm. Die gekauften Karten für den jeweiligen Abend behalten ihre Gültigkeit. Weitere Infos unter www.kronach.de/uli