Ein Jahr Krieg in der Ukraine . Ein Jahr unglaublich viel Leid für die Menschen in dem Land, das auf Befehl von Wladimir Putin angegriffen wird. In Kronach fanden sich Menschen auf dem Marienplatz zusammen, um an dieses entsetzliche Leid zu denken, aber auch um Solidarität zu bekunden.

„Ich werde in der Karwoche wieder in die Ukraine fahren“, kündigte Tom Sauer von der Humanitären Hilfe für Menschen in Not und für die „Aktion Roman“ an. „Eine stille Zeit mit der Gewissheit, dass es eine Auferstehung gibt.“ Er hofft, dass es auch eine Art Auferstehung in manchen Gehirnen von Menschen gibt, die entscheidenden Einfluss auf diese Tragödie haben.

Auf russischer Seite rechtfertigt und unterstützt die russisch-orthodoxe Kirche diese „Spezialaktion“. Das findet Tom Sauer besonders schlimm, dass der christliche Glaube hierfür benutzt wird.

Natürlich möchte Sauer noch einmal mit konkreten Spenden helfen. Sicher wird er einige Sachspenden bekommen, aber vor allem hofft er auf Spenden auf das Konto der Humanitären Hilfe. Für dieses Geld kann er dann genau die Hilfsgüter besorgen, die derzeit benötigt werden. Er will möglichst in den Gebieten helfen, in denen er im vergangenen Jahr schon war. Mit seiner Gitarre möchte er auch Hoffnung bringen und Solidarität deutlich machen. „Es waren ganz besondere Begegnungen, so voller Herzlichkeit“, erinnerte er sich.

Ein trauriger Anlass

„Das Wetter passt zum mehr als traurigen Ereignis“, erklärte Hauptorganisator Peter Witton (Grüne), als es zu regnen anfing. „Wir wollen heute in einem stillen Gedenken den Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine begehen.“ Dies solle auch ein deutliches Zeichen für die Ukrainerinnen und Ukrainer sein.

Damit will Peter Witton aber auch an die vielen unschuldigen Russen denken, die in diesen fürchterlichen Krieg hineingezogen und sinnlos geopfert werden oder flüchten müssen. „Warum müssen so viele junge Menschen als Soldaten sterben? Warum werden so viele Zivilisten getötet? Warum gibt es so viele Vermisste? Wie viel Tote bringt dieser Krieg? Wie viel Verzweiflung?“

Welch unmenschliche Entscheidung wurde beispielsweise der jungen ukrainischen Mutter Maryna Sylzun und deren in der Ukraine verbliebenem Ehemann abverlangt? Die Kinder im russischen Bombenhagel zu lassen oder die Flucht zu ergreifen. Vor elf Monaten wurde sie mit ihrer Mutter und den zwei Kindern in Ludwigsstadt aufgenommen. Sie zeigte Fotos von ihrem Mann, ihrem Vater, dem Bruder und anderen Verwandten, die in der Ukraine zurückgeblieben sind und dort für die Freiheit des Landes kämpfen. Sie ist stets in Sorge um sie.

„Es ist eine schwierige Zeit für mich und alle Leute, die ich kenne. Hoffentlich wird alles gut“, das ist ihr größter Wunsch.

Russen schließen sich an

Überraschung bei der Gedenkveranstaltung : Es tauchen drei russische Männer auf. Sie stellen sich dazu! Unübersehbar wird, wie enorm viel Leid der russische Kriegsherr Putin auch über sein eigenes Volk bringt. „Wir sind russische Flüchtlinge aus Moskau“, erklärt der Jüngste. Er hatte in Österreich studiert und spricht deshalb einigermaßen deutsch. Die Männer wohnen derzeit in Kronach .

In Russland müssten sie in den Krieg ziehen. Zu Hause berichten seine Eltern, dass immer wieder mit Kalaschnikows bewaffnete Militärpolizisten bei seinen Eltern auftauchen und nach ihm fragen. „Auch wir haben diese Verzweiflung“, macht der junge Russe deutlich.

Seine Mutter ist eine Deutschlehrerin, seine Großmutter – sie stammt aus der Ukraine – lebt in Deutschland. Jetzt sollte er in die russische Armee und gegen die Menschen in der Ukraine kämpfen – dabei gebe es auch dort Verwandte. „Deutschland ist ein sehr schönes Land“, betonte er. „Mit sehr guten Leuten.“