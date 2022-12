Der Eine-Welt-Verein hat ein Dinner ausgetragen. Für die Beteiligten war es laut Pressemitteilung ein Erfolg .

Eine wahre kulinarische Weltreise boten die Verantwortlichen der Kolpingsfamilie Kronach ihren Gästen beim zweiten Eine-Welt-Dinner. Liebevoll gedeckte Tische erwarteten die Teilnehmer im großen Saal des Kronacher Pfarrzentrums. Dort begrüßte Vorsitzender Matthias Simon die fast 50 Gäste.

Annika Reeg, Kolpingmitglied der Kolpingsfamilie Markt Erlbach, erzählte zwischen den Gängen von ihrem Jahr als Freiwillige bei Kolping Tansania.

Am Ende konnten die Verantwortlichen der Kolpingsfamilie Kronach über 300 Euro an Spenden der Besucher des Eine-Welt-Dinners entgegennehmen. Mit 400 Euro aus den Einnahmen der Veranstaltung stockten sie den Spendenbetrag nochmals auf. Damit gehen insgesamt mehr als 700 Euro an das Internationale Kolpingwerk für ein Bildungsprojekt mit Jugendlichen in Uganda.

Nahtlos reihte sich so Gang an Gang. Am Ende bedankte sich Vorsitzender Matthias Simon bei allen Helfern in Saal und Kü-che, die auch das zweite Eine-Welt-Dinner in Kronach zu einem Erfolg hatten werden lassen. „Es ist absolut großartig, was ihr hier auf die Beine stellt“, dankte Mike Reeg, Geistlicher Begleiter der Kolpingsfamilie Markt Erlbach und Vater der Referentin, den Kronacher Freunden. „So eine Veranstal-tung auf die Beine zu stellen und so tolles Essen anzubieten, ist Wahnsinn – es war ein toller Abend!“ Begleitet von Florian Jungkunz am Klavier, der die Gäste schon den ganzen Abend gut unterhalten hatte, klang das zweite Eine-Welt-Dinner in Kronach aus. msi