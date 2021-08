Seit Anfang Juni dürfen Fahrgäste in den automatisierten Shuttles in Hof, Kronach und Rehau mitfahren. Während in Rehau das Angebot bisher ausschließlich für die Mitarbeitenden der Rehau AG + Co besteht, können in Kronach und Hof alle Bürger die Shuttles nutzen.

Eine Nutzerbefragung der Hochschule Coburg im Vorfeld hat ergeben, dass von über 500 Befragten mehr als 80 Prozent das Projekt unterstützen. Entsprechend groß war die Resonanz in den ersten Wochen: Mehr als 1000 Fahrgäste haben in den ersten vier Wochen die Verbindungen in Hof und Kronach ausprobiert und ihr Interesse an dem neuartigen Shuttle-Service gezeigt. Alle Projektbeteiligten fühlen sich durch die positive Resonanz bestärkt, mit der neuartigen Technik in Oberfranken einen wichtigen Schritt in die Zukunft zu gehen und weiter am sicheren Shuttle-Betrieb zu arbeiten.

Die ersten Betriebswochen verliefen nicht immer reibungslos. Die Projektpartner mussten feststellen, dass die nach den Lockdowns wieder belebten Straßen und das größere Verkehrsaufkommen die Shuttles vor Herausforderungen stellen. Die selbstfahrenden Kleinbusse verkehren gewissermaßen auf „virtuellen Schienen“. Wichtig ist deshalb, den Fahrweg freizuhalten und die Halteverbotszonen zu respektieren.

Konstruktive Kritik, Anregungen und Vorschläge, wie das Angebot weiter verbessert werden kann, sind ausdrücklich erwünscht. Aus diesem Grund ist an den Fahrzeugen ein QR-Code angebracht, über dessen Link Mitfahrende ihr Feedback hinterlassen können.

Ergänzend dazu wird stetig daran gearbeitet, den Service angenehmer zu gestalten. In Kronach wurden beispielsweise Displays an den Haltestellen angebracht, um die aktuelle Position der Fahrzeuge wiederzugeben. Die Hochschule Hof befasst sich mit einem Informationssystem im Innenraum der Shuttles. Hierbei wurde ermittelt, in welchen Situationen Passagiere während der Fahrt Informationen benötigen und in welcher Form diese im Shuttle bereitgestellt werden können. So wurden in jeweils einem Fahrzeug in Kronach und Hof Monitore und Sensoren im Innenraum nachgerüstet. red