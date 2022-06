Bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung des Mitwitzer Turnvereins zog Erster Vorsitzender Thomas Bürger trotz der coronabedingten Erschwernisse und sportlichen Einschränkungen ein positives Fazit. Der Verein sei breit aufgestellt und biete ein umfangreiches und vielfältiges Angebot an Bewegung, Sport und Spiel.

Dies unterstrichen die jeweiligen Abteilungs- bzw. Übungsleiter in ihren Kurzberichten ausdrücklich. Zu Wort kamen Ulrike Thron (Julimba), Silke Schelhorn (Psychomotorik), Daniela Reisenweber (Vorschulturnen), Nadine Bauer (Eltern-Kind-Turnen), Petra Thiele (Mädchenturnen; unterstützt von Carina und Mette Rädisch), Gerhard Kramer (Seniorensport), Stefan Palm (Sportabzeichen; Betreuung der TV-Website), Helmuth Kathan (Kegeln), Günter Abel (Nordic Walking) sowie Mario Migenda und Herbert Theimer (Tennis). Mit Bedauern wurde von den Mitgliedern aufgenommen, dass Aysenur Amasyali wegen Wegzugs die Mädchenabteilung nicht mehr unterstützen könne. Als Dankeschön für ihr langjähriges Wirken erhielt sie einen bunten Blumenstrauß vom Vorstand überreicht.

Dass die Übungsstunden in allen Bereichen wieder „normal“, also ohne Corona, laufen werden können, erhofft sich die Vorstandschaft für die Zukunft. Die Motivation sei auf alle Fälle groß, der Zuspruch der Aktiven allerdings noch nicht ganz zufriedenstellend. Ein Wermutstropfen sei die erneute Abnahme der Mitgliederzahl, so Kassierer Sebastian Höpflinger.

Der Turnverein , so Vorsitzender Thomas Bürger , biete aktuell den in Mitwitz aufgenommenen ukrainischen Flüchtlingen die Möglichkeit, zumindest für ein Jahr beitragsfrei an Übungsstunden des Vereins teilzunehmen. Allerdings müsse aus versicherungstechnischen Gründen eine Anmeldung erfolgen.

Schließlich wurden langjährige und verdiente Mitglieder für ihre Treue zum Turnverein geehrt: Klaus und Monika Wronna (25 Jahre), Gerhard Kohles (40 Jahre), die langjährige Übungsleiterin Erika Abel (50 Jahre) und Hans Günter Kessel (70 Jahre). fb