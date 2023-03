Die Turnerschaft Kronach (TS) wächst weiter und legte auch in der Zahl der Mitglieder stark zu. Wie der Vorsitzende Jörg Schnappauf bei der Jahreshauptversammlung ausführte, hatte die TS Kronach zum Jahresende 1221 Mitglieder in ihren Reihen, davon fast 500 Kinder und Jugendliche.

Dank des großartigen Engagements des Ehrenvorsitzenden Uli Zeuß mit den Schulen wurden die Kooperationen immer weiter ausgebaut. Diese Aufgabe hat jetzt Ehrenmitglied Wolfgang Ferner übernommen. Kinder können mittlerweile auch die ersten beiden Jahre eine kostenlose Mitgliedschaft genießen.

Die TS ist der größte Sportverein im Landkreis und bietet auch die meisten Abteilungen an. Auf Top-Niveau befinden sich die Volleyballer, diese sind durch ihre hervorragende Trainerarbeit und Leistungen in ganz Bayern bekannt, so Schnappauf. Reaktiviert werden konnte die Handballabteilung . Auch für die Leichtathletik wurde eine Übungsleiterin gefunden, so dass wieder regelmäßig Sportabzeichen abgelegt werden können. Das vergangene Jahr sei neben den umfangreichen sportlichen Veranstaltungen auch von baulichen Maßnahmen geprägt gewesen. Umgebaut wurde der Haupteingangsbereich des Turnerheims.

Zum Thema Prävention sexueller Gewalt im Sport war Ute Braun von der Bayerischen Sportjugend per Videokonferenz zugeschaltet. Leider gebe es auch in Sportvereinen Fälle von sexueller Gewalt. Die TS Kronach erfülle seit zehn Jahren ihren Schutzauftrag und habe den Jugendleitern schon vor vielen Jahren eine Selbstverpflichtung auferlegt. Es stehen Vertrauenspersonen und Ansprechpartner zur Verfügung, was sogar in der Vereinssatzung verankert ist.

Schnappauf bleibt Vorsitzender

Die turnusgemäßen Neuwahlen brachten keine großen Veränderungen. Der Verein wird auch künftig von Jörg Schnappauf (1. Vorsitzender ), Wolfgang Ferner (2. Vorsitzender ) und Kerstin Schnappauf (Kassier) geführt. Sportwart bleibt Reiner Rebhan und Mitgliederwart Horst Zapf. Als Beisitzerin wurde Ulrike Richter neu gewählt. red