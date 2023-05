In der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Weißenbrunn-Thonberg -Hummendorf blickte Vereinsvorsitzender Bernd Schneider auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Schneider bedauerte, dass die SPD bei der Landratswahl den Bürgern keine Alternative bieten konnte. Umso erfreulicher sei die Nominierung von Sabine Gross als Kandidatin für den Landtag.

Sabine Gross stellte sich in der Versammlung vor und führte zusammen mit dem SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Bernd Schneider die Ehrungen für langjährige Treue zur SPD durch. Dieter Wolf erinnerte sich an viele schöne Ereignisse während seiner 50-jährigen Mitgliedschaft, wie den Aufbau einer SPD-Frauengruppe in Weißenbrunn , zu der die beiden geehrten Brigitte Wolf und Silvia Dehmel zählten, und natürlich an seinen Einzug ins Rathaus als Bürgermeister (1984 bis 1995). Im Gemeindeteil Thonberg brachte sich Petra Bauernsachs viele Jahre in die Vereinsarbeit ein.

Als Delegierte zur Europa-Unterbezirkskonferenz 2023 zur Vorbereitung für die Europawahl 2024 wurden Ruth Tölg und Bernd Schneider, als Ersatzdelegierte Heiko Füchsel und Ralf Bauernsachs nominiert. Bürgermeister Jörg Neubauer berichtete, dass trotz der schwierigen Lage als Konsolidierungsgemeinde neben der Verringerung des Schuldenstandes auch wichtige Investitionen getätigt werden. So zum Beispiel der Bau des Feuerwehrhauses in Thonberg und der Ausbau der KC 5 in Hummendorf verbunden mit der Dorferneuerung. red