Endlich war es wieder so weit: Zehn junge Französinnen und Franzosen aus der Gruppe, die sich im April im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Kronach und Hennebont in der Bretagne in Gastfamilien in Kronach aufgehalten hatten, besuchten die Maximilian-von-Welsch-Realschule.

Bis zur Corona-Pandemie gab es einen regelmäßigen Schüleraustausch zwischen der RSI und der RSII mit dem Collège Saint-Félix in Hennebont, aber nun hatten die meisten Schülerinnen und Schüler seit Jahren keine oder noch nie Jugendliche aus dem Nachbarland gesehen und gesprochen.

Daher wurden die bretonischen Gäste auch gleich nach ihrem Eintreffen „gerecht“ auf die vier Französischklassen aufgeteilt, deren Unterricht sie zwei Stunden lang besuchen durften. Anschließend machten sie sich gemeinsam mit der Klasse 9 c auf den Weg zum Landesgartenschau-Gelände. Dort angekommen, wurden die Schülerinnen und Schüler von dem kundigen Stadtgärtner Burger eingewiesen: Er hatte bereits am Höringsgarten ein Loch vorbereitet, das Deutsche und Franzosen gemeinsam erweiterten, so dass sie als Symbol der Partnerschaft zwischen ihren beiden Städten einen Apfelbaum pflanzen konnten.

Kenntnisse der Kronacher

Nach anfänglicher Scheu wurde bald kräftig zugepackt und gegraben, und allmählich kamen die Jugendlichen auch miteinander ins Gespräch. Wenn die Französischkenntnisse der Kronacher nicht ausreichten, halfen die Deutschkenntnisse der Bretonen weiter, der Rückgriff auf das Englische oder Gesten.

Bereits etwas vertrauter kehrten danach alle zur RSI zurück und buken Pizza auf dem Außengelände. Manche entdeckten dabei ungeahnte Talente, beispielsweise beim In-den-Ofen-Schieben der Bleche mit dem langstieligen Pizzaschieber. Und auch die jüngeren Schülerinnen und Schüler der Realschule fanden es spannend, sich mit den jungen Gästen zu unterhalten.

Im Crana Mare wärmten sich die Schülerinnen und Schüler dann im Dampfbad auf und hatten miteinander viel Spaß.

Beim Abschied wurde natürlich nicht vergessen, die Adressen zu tauschen, bevor die nun fast schon „guten Bekannten“ wieder zum Treffpunkt mit ihren Gastfamilien aufbrechen mussten. Die Teilnehmer erklärten, sie freuten sich schon auf ein Wiedersehen unter dem Apfelbaum.

Der Dank der Schülerinnen und Schüler für den schönen Tag der deutsch-französischen Freundschaft galt den Organisatoren des Partnerschaftsaustauschs und der Stadt Kronach für die Freikarten der bretonischen Gäste. red