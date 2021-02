Pater Johannes Effern OMI ist am 11. Februar im Alter von 90 Jahren verstorben. Er wirkte als Seelsorger 25 Jahre in der Klosterkirche in Kronach und war als Priester im gesamten Frankenwald bekannt und beliebt. Er gehörte der Kommunität der Oblaten an und wohnte in Kronach im Oblatenkloster.

Im Mai 2019 verließ Pater Johannes Effern aus gesundheitlichen Gründen das geliebte Kronach und zog in das Kloster in Hünfeld ein. Dort gibt es eine Station für kranke- und pflegebedürftige Mitbrüder, wo er von erfahrenen Pflegekräften betreut wurde. Pater Effern hatte sein Oblatenkloster und die Menschen im Frankenwald in sein Herz geschlossen. Daher sei er sehr überrascht gewesen, als damals Pater Effern, ohne Wenn und Aber, dem Vorschlag zum Umzug nach Hünfeld zustimmte, so Pater Werner Pieper in einem Abschiedsgottesdienst im Mai 2019.

Pater Effern wurde in Linz im Rheinland geboren und ist im wenige Kilometer entfernten Leubsdorf aufgewachsen. In die Gemeinschaft der Oblaten der Makellosen Jungfrau Maria (OMI) trat er 1951 ein. Nach seinem erfolgreich abgeschlossenen Studium der Philosophie und Theologie wurde er am 7. Juli 1957 in der Klosterkirche in Hünfeld zum Priester geweiht. Schon von 1962 bis 1968 war er als Volks- und Gemeindemissionar in Kronach tätig und wirkte vor und nach dieser Zeit als Seelsorger in mehreren Orten in ganz Deutschland als Seelsorger . Seit dem Jahr 2000 bis zur Verabschiedung 2019 gehörte er zur Kommunität im Oblatenkloster Kronach . Viele Jahre wirkte er hier auch als Seelsorger in der St. Michael Kirchengemeinde Ziegelerden .

Erzbischof Ludwig Schick würdigte in einem Kondolenzschreiben das segensreiche Wirken von Pater Effern. Der Bamberger Oberhirte schreibt: "Ich habe ihn sehr geschätzt. Als er Kronach und das Erzbistum Bamberg verließ, habe ich ihn besucht und ihm die Verdienstmedaille des Erzbistums überreicht. Herzliches Beileid auch an die Oblaten in Kronach und besonders nach Ziegelerden ."

Wie Pater Rudolf Welscher vom Oblatenkoster Kronach mitteilt, fand die Beisetzung bereits am vergangenen Samstag in Hünfeld statt. Auch die Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer in Kronach mit Domkapitular Thomas Teuchgräber und allen Gremien trauern um Pater Effern. eh