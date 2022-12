Zum Jahresende schließt die traditionsreiche Buchhandlung Nikol Rüger im Herzen der Marktgemeinde Mitwitz in der Ludwig-Freiherr-von-Würtzburg-Straße.

Im Jahr 1908 wurde das Geschäft als Buch- und Lehrmittelhandlung von Nikolaus Rüger eröffnet. In der Folgezeit kam es unter Hermann Schirmer zur Erweiterung und Umgestaltung zur Druckerei, die später ausgelagert werden sollte. Tochter Elfriede erweiterte in den 1960er und den darauffolgenden Jahren das ursprüngliche Sortiment, so dass nicht nur Bücher, Zeitungen, Schreibwaren und Karten aller Art verkauft wurden, sondern auch ein jeglicher Schulbedarf, zudem Spiel- und Lederwaren sowie Drogerieartikel. Auch Faschingskleidung und entsprechende Accessoires durften nicht fehlen.

2007 übernahm Tochter Thea Hämmerlein den Familienbetrieb von ihrer Mutter Elfriede Goldmann und führte ihn erfolgreich weiter. Das Geheimnis ihres Geschäftserfolgs lag sicher nicht nur in der fachlichen Kompetenz, am Fleiß und der Zuverlässigkeit, sondern mindestens ebenso im persönlichen Bereich. Denn der freundliche und aufgeschlossene Umgang mit ihren Kunden zählte für Thea zum A und O einer Geschäftsfrau. Glück hatte sie zudem mit der langjährigen Unterstützung durch Putzperle Carola Stier und Christine Roth, die sowohl im Verkauf als auch beim Gestalten der Schaufenster tatkräftig mitwirkte.

Zwar sei ein treuer Kundenstamm vorhanden, trotzdem hätten Corona, steigende Energiepreise und der Online-Handel ihre Spuren hinterlassen. Die Töchter von Thea Hämmerlein gehen beruflich andere Wege. So bleibt bei aller Wehmut keine andere Wahl, als am 30. Dezember die Geschäftstüren für immer zu schließen. Am meisten, so Thea Hämmerlein, werde ihr das Gespräch mit ihren Kunden fehlen. fb