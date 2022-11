Tradition wird in Windheim großgeschrieben, auch bei den Kleinsten. Viele Jahre schon gestalten die Kinder des Kindergartens St. Nikolaus die traditionelle Trachtenkirchweih im Oktober mit. So werden die Kinder am Kirchweihmontag von den Zechpaaren abgeholt und dürfen beim Plantanz vollen Einsatz und ihre Tanzkünste zeigen.

4850 Euro Spende

Das können sie nun alle gemeinsam − dank der großzügigen Spende des Volkstrachtenvereins Windheim um Jens Trebes und die Trachtenbeauftragte Miri Schüchner. 4850 Euro − diese Summe spendete der Trachtenverein für zusätzliche 14 Jungentrachten und 17 Trachtenkleider für die Mädchen , so dass nun alle Nachwuchstänzer im Alter von einem bis sieben Jahren am Plantanz teilnehmen können.

Das Kindergartenteam und die Kirchenstiftung dankten im Namen der Kinder Jens Trebes und den Volkstrachtenverein von Herzen für die Großherzigkeit.

Ihr Dank galt auch Miriam Schüchner, die Stoffe und das Nähen nach dem Vorbild der Sonntagstracht der Zechpaare bestens organisiert hatte.

„Wir planen auch, für die Zechgemeinschaft neue Röcke, Blusen etc. anzuschaffen“, so der Vorsitzende Jens Trebes und er verhehlt nicht, dass der Trachtenverein sich über neue Mitglieder freuen würden. tk