Der November ist ein Monat des Gedenkens an die Verstorbenen. Allerheiligen und Allerseelen sind die wichtigsten Feiertage des Totenkults .

Die fröhlichen Feste des Sommers sind vorbei, die Zeit des Innehaltens prägt den November. Der Friedhofsbesuch, verbunden mit dem Gedenken an die Verstorbenen, macht nachdenklich und erinnert an die Vergänglichkeit. Den Abschluss bildet der Totensonntag , bekannt auch als Ewigkeitssonntag. Zugrunde liegt der Glaube an die Auferstehung und ein ewiges Leben. Es ist der Sonntag des zu Ende gehenden Kirchenjahres.

Eine Woche später beginnt dann die Adventszeit. Unser Bild zeigt das katholische Gotteshaus St. Katharina in Neukenroth , das zu einem stillen Gebet einlädt. Foto: Gerd Fleischmann