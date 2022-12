Über 1500 stimmungsvolle Aufnahmen gingen beim Foto-Wettbewerb zum „Kronacher Parkleuchten“ ein. Von den qualitativ hochwertigen Bildern , die die Schönheit und den Charme der faszinierenden Lichterwelt in den unterschiedlichsten Perspektiven und Beleuchtungstechniken einfingen, hat eine Jury die besten als Siegerfotos ausgewählt.

Während einer kleinen Feierstunde wurden die Gewinner gekürt. Belohnt wurden die Fotografen mit großen Fotoabzügen ihres Gewinnerbilds sowie Gutscheinen heimischer Unternehmen als auch für „ Kronach leuchtet“ 2023. „Das soll natürlich auch Anreiz sein, im nächsten Jahr wieder zu fotografieren“, sagte Stirn. Die Auswahl unter den vielen tollen Einsendungen sei bisweilen sehr schwergefallen, habe aber auch riesigen Spaß gemacht. Faszinierend seien die völlig unterschiedlichen Blickwinkel der Fotografen, die die Installationen jeweils in ganz anderem Licht erscheinen ließen.

Atmosphäre und Lichtkunstwerke

Oda Gräbner stellte die jeweils drei Preisträger der unterschiedlichen Kategorien bzw. Sonderpreise in einer Laudatio vor. Die jeweils ersten Plätze in der Kategorie Atmosphäre und Lichtkunstwerke belegten Alicia Reschke und Jennifer Alka. Reschke habe die fröhlich-friedliche Stimmung des Lichtevents mit seiner wundervollen Atmosphäre perfekt in ihrer Aufnahme des Lichtkunstwerks „Weggefährten“ eingefangen.

Zu den sich ständig wandelnden Wasserschildprojektionen erreichten die Jury um die 300 Fotos. „Aber nur wenige haben ein derart klares Bild erfasst wie Jennifer Alka“, würdigte Gräbner. Der futuristische, über den Wassern schwebende Kopf mit Augen, die uns anzuschauen scheinen, sei Fotokunst.

Zudem gab es eine Reihe an Sonderpreisen. Im Bereich skurrilstes beziehungsweise lustigstes Foto machte Christian Hoderlein mit seinen „schrägen Vögeln“ das Rennen. Auf seinem Bild sitzen zwei „schräge Vögel“ − ein menschlicher und ein tierischer - entspannt Seite an Seite und lassen den Festivaltrubel an sich vorüberziehen. Der Sonderpreis für das schönste Selfie ging an Monika Schneider mit „Ussie mit Hase“. Vor dem Lichtkunstwerk „Tierischer Anblick“ aufgenommen, landete der Hase genau auf den Kopf von Eckhard Schneider , der ja ein Jäger ist. Gerhard Hain sicherte sich mit „Face to Face“ den ersten Platz für den originellsten Blickwinkel. hs