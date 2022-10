Tobias Bauer wurde in der Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft Wildenberg zum neuen Jagdvorsteher gewählt. Der 30-Jährige tritt die Nachfolge von Wolfgang Hauck an, der nun als Stellvertreter fungiert.Wolfgang Hauck ging im Vereinszimmer des Feuerwehrhauses nach dem Verlesen der Protokolle aus den Vorjahren auf die jeweiligen Jahresereignisse ein. Im März 2021 ist der seinerzeitige Jagdpächter Tobias Kraus aus Kulmbach überraschend verstorben. Gedankt wurde den Jägern, die vorübergehend die Betreuung übernommen hatten. Im November 2021 wurde in einer Versammlung in der Leßbachtalhalle Weißenbrunn der Einheimische Michael Wohlrath und Tobias Back aus der Sachspfeife zu neuen Jagdpächtern auserwählt. Geschottert und hergerichtet wurden einige Landwirtschafts- und Waldwege. Gedankt wurde den hilfreichen Landwirten und deren Familienangehörigen für die Mitarbeit. Kassier Oliver Glaser gab den Finanzbericht. Für die turnusgemäß ausscheidende Kassenprüferin Melitta Hühnlein wurde Robert Grampp neu gewählt.

Die Neuwahlen ergaben: Jagdvorsteher Tobias Bauer, Stellvertreter Wolfgang Hauck, 1. Beisitzer und Kassier Oliver Glaser, 2. Beisitzer und Schriftführer Stefan Hauck. Der bisherige Stellvertreter Horst Bauer kandidierte nicht mehr. Ihm wurde für seine langjährige Mitarbeit gedankt. ww