Es ist Tradition in der Großgemeinde Steinwiesen , am Jahresende erfolgreiche Sportler aus allen Sparten zu ehren und ihnen zu danken, dass sie den Markt Steinwiesen nach außen hin erfolgreich vertreten. Bei dieser Sportlerehrung waren viele junge Turnerinnen dabei, ein „gesetzter“ Sportler ist auch in diesem Jahr der Leichtathlet Mario Schmid, und Sebastian Kotschenreuther vertritt die Gemeinde beim Rollstuhltischtennis. Nicht zu vergessen Tennis und Radball – hier sind Erfolge schon Programm.

Dank sagte Gerhard Wunder auch den vielen ehrenamtlichen Helfern, den Trainern und Funktionären, die ihre Freizeit investieren. Allerdings müsse dieses Ehrenamt auch Spaß machen und dafür müssten noch bessere Strukturen geschaffen werden. Nicht Lob und Ehrenzeichen seien das Wichtigste, sondern die Einsicht, dass Solidarität und gesellschaftliches Ehrenamt unverzichtbar sind. Zusammen mit Drittem Bürgermeister Thomas Reißig und BLSV-Kreisvorsitzenden Mario Schmid beglückwünschte Wunder die Sportlerinnen und Sportler und überreichte Urkunden und Pokale. Mario Schmid überbrachte die Grüße der Kreis- und Bezirksvorstandschaft. Er freute sich, dass es in allen Vereinen wieder aufwärts geht und die Förderung durch die Politik im Landkreis so gut funktioniert.

Geehrt wurden: vom SV Steinwiesen / Sparte Leichtathletik Mario Schmid (3. Platz bayerische Meisterschaft Wurf-Fünfkampf, 1. Platz oberfränkische Meisterschaft Speerwurf, 2. Platz oberfränkische Meisterschaft Diskus, Kugelstoßen und Hammerwurf); Sparte Turnen Julia Beierkuhnlein, Mara Neder, Sarah Wich (1. Platz Jubiläums-Cup Coburg); Helene Stöcker, Sarah Wich, Betty Stumpf, Lena Zwosta, Lisa Schmittdorsch (2. Platz Bayern-Pokal Gauentscheid Coburg); Antonia Mähringer, Nora Kotschenreuther, Leni Schütz, Sarah Dragomir, Greta Wich (2. Platz Bayern-Pokal Gauentscheid Coburg); Lina Wernard, Leni Sesselmann, Julia Beierkuhnlein, Tina Eckert, Mara Neder (1. Platz Bayern-Pokal Gauentscheid Coburg, 1. Platz Bayern-Pokal Regionalentscheid Bayreuth); Rollstuhltischtennis: Sebastian Kotschenreuther (Meister der 2. Bundesliga Süd 2022/23).

Vom RV Concordia Steinwiesen die 2er-Radball-Mannschaft U17 mit Luca Ströhlein, Fabian Rehwald, Hanna Schmittdorsch (3. Platz Bayerische Meisterschaft), die Mannschaft Elite mit Sebastian Rehmet, Markus Michel (3. Platz Bayerische Meisterschaft 2022, Sieger Bayernpokal).

Vom TC Grün-Weiß Steinwiesen die Damenmannschaft mit Sabrina Hoderlein, Selina Manzer, Brigitte Manzer, Jennifer Koch (Meisterschaft); Mannschaft Ü 40 mit Robert Hollendonner, Basti Rohr, Ralf Rüger, Jörg Deuerling, Thomas Weiß , Michael Ebert, Christian Kremer, Sven Klinger, Mike Nessel (Meister Nordliga 2). sd