Einige Kronacher Tierheim-Kalender 2021 suchen noch eine neue Bleibe in einem tierfreundlichen Haushalt. Erworben werden können noch Exemplare mit wechselweisen Hunde- und Katzenmotiv. Der reine Katzenkalender ist schon komplett ausverkauft.

Da der erste Monat des Jahres schon vorbei ist, bieten die Tierheim-Mitarbeiter den Kalender zu einem Schnäppchenpreis von acht Euro an, bei einem Versand kommen noch zwei Euro dazu. Das entspricht der Hälfte des ursprünglichen Preises. Zum Wegwerfen seien die guten Stücke definitiv zu schade. "Außerdem kommt der Erlös voll und ganz unseren Tieren zugute - und die können jeden Cent wirklich gut gebrauchen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Übrigens handelt es sich bei allen Fotomodellen um aktuelle oder ehemalige Tierheimtiere. "Wir möchten damit beweisen, was für eine herrliche Vielfalt an verschiedenen Rassen bei uns zu finden ist und wie sehr jeder einzelne Vierbeiner es verdient hat, beachtet und geliebt zu werden", so die Mitarbeiter.

Der Kalender kann per E-Mail (tsvkc@gmx.de) oder telefonisch (09261/20111) bestellt werden. Mehr unter www.tierheim-kronach.de. red