Nach zwei Jahren Corona-Pause stellte das jüngste Turnteam des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums Kronach auch in diesem Jahr wieder seine Klasse unter Beweis. Bei den Oberfränkischen Meisterschaften in Hof holte das KZG mit einer überragenden Gesamtleistung zum 32. Mal den Bezirkstitel und löste damit erneut das Ticket zu den Bayerischen. Für das KZG turnten Luis Domel, Emma Heinz, Magdalena Müller , Mara Rüger und Ella Wagner.

Bei dem Wettkampf der Jüngsten, der wie immer im Leistungszentrum Hof stattfand, gingen in dieser Wettkampfklasse (WIV) insgesamt acht oberfränkische Mannschaften an den Start. Das Kaspar-Zeuß-Gymnasium, das in den vergangenen Jahren mit einer kompletten Mädchenmannschaft teilnahm, hatte seit langem wieder einmal einen Turner mit im Team.

Der Einstieg nach der zweijährigen Corona-Pause, in der alle Wettkämpfe auf Eis gelegt wurden, war nicht ganz einfach. Trainerin Petra Mahr-Richter musste eine komplett neue Mannschaft zusammenstellen, um diese innerhalb weniger Monate auf diesen Vielseitigkeitswettbewerb vorzubereiten.

Geturnt werden insgesamt drei Gerätebahnen, die aus Reck, Boden, Sprung, Schwebebalken , Barren und Synchronübungen bestehen. Bei der Synchronbahn müssen Bodenrollen, Hockwenden über die Bänke und eine selbst zusammengestellte Bodenübung absolut synchron gezeigt werden. Hinzu kommen die sogenannten „Sonderprüfungen“, die aus Stangenklettern, reaktiven Weitsprüngen und einer Staffel bestehen.

Dass sich das regelmäßige Training und das traditionelle Übernachtungscamp gelohnt haben, zeigten die hervorragenden Ergebnisse des KZG-Teams. Der große Trainingsfleiß zahlte sich aus, denn die Mannschaft gewann souverän alle Gerätebahnen und alle Sonderprüfungen. Auch bei der Abschluss-Staffel ließen die Kronacher den anderen auch hier keine Chance. red