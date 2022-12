Im Rahmen der traditionellen Jahresabschlussfeier des Technischen Hilfswerks blickte der THW-Ortsbeauftragte für Kronach , Frank Hofmann , auf drei ereignisreiche Dienstjahre zurück. Frank Hofmann und Udo Höfer (stellvertretender Ortsbeauftragter) konnten einigen Mitgliedern für ihre langjährige Mitarbeit Urkunden und Auszeichnungen überreichen.

Für 40 Dienstjahre wurde Georg Beetz an diesem Abend geehrt. Als Baufachberater ist er gefragt, wenn es um statische Einschätzungen von Gebäuden, Brücken oder Ähnlichem geht.

Klaus Neder, der als Kraftfahrer und Helfer in der Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung eingesetzt ist, engagiert sich seit nun mehr 30 Jahren ehrenamtlich im THW . Immer mit einem lustigen Spruch auf den Lippen steht er stets mit Rat und Tat zur Seite. Eine Ehrung für zehn Dienstjahre erhielten Daniel Müller (Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen), Valentin Blumenröther und Felix Blumenröther (Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung) sowie Lukas Kessel (Bergungsgruppe). Sie alle traten bereits im Kindesalter in die THW-Jugendgruppe ein und sind heute feste Bestandteile in ihren Einheiten.

Aber auch in den Reihen der THW-Jugend gab es einige Ehrungen zu verleihen. Lara Sichert, Emily Wünsche, Hannes Richter und Louis Hoderlein wurden mit einer Urkunde und einem kleinen Präsent für fünf Jahre Engagement geehrt.

Zwei weitere Ehrungen für zehn Jahre sowie eine Ehrung für fünf Jahre konnten an diesem Abend nicht persönlich übergeben werden. Diese erhielten Tobias Michel (Fachgruppe Ortung), Lars Richter (Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung) und Daniel Böhnlein (Jugendgruppe).