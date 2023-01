Während der Hauptversammlung des Theatervereins Frohsinn haben einige Mitglieder Ehrenurkunden für besondere Leistungen bekommen. Wie der Verein per Pressebericht mitteilt, gingen Auszeichnungen an vier Akteure: Rita Köhn hat bereits in 25 Theaterstücken seit 1980 als Schauspielerin mitgewirkt. Norbert Fleischmann hat seit 1993 in 25 Stücken als Schauspieler, Regisseur und Souffleur mitgewirkt und war zudem zusätzlich noch als Bühnengestalter tätig. Für 25 Stücke als Bühnenleiter und technischer Leiter wurde Walter Fleischmann ausgezeichnet. Stefan Wachter erhielt die Auszeichnung für 30 Stücke, in denen er als Schauspieler, Regisseur und Souffleur agiert hatte.

Nachdem der Theaterverein Frohsinn im vergangen Jahr wieder ein Theaterstück auf der Bühne gezeigt hat, wollen die Mitglieder dieses Jahr wieder ganz zur Normalität zurückfinden. Mit dem Theaterstück „Rondewu mit ahne Leich“ war man zudem wieder auf der Bühne zu sehen. Das machte sich auch positiv im Bericht von Kassier Philipp Wachter bemerkbar. Bei fünf Aufführungen erntete man viel Lob und Applaus für die schauspielerischen Leistungen. Die Planungen für das neue Stück in diesem Jahr laufen bereits. red