Die Theaterfreunde Wallenfels werden nach drei Jahren Pause in diesem Jahr wieder ein Stück aufführen. Außerdem steht das 100. Jubiläum der Schlossbergkapelle samt Feier an.

In ihrem Bericht in der Jahreshauptversammlung erinnerte die Vorsitzende Birgit Brehl noch einmal an den großen Erfolg des im Jahr 2019 aufgeführten Theaterstückes „Für die Familie kann man nichts“. Ausnahmsweise war man auf Anfrage zusätzlich noch im Herbst in der Rodachtalhalle in Marktrodach aufgetreten.

Mit den Proben für ein neues Theaterstück hatte man bereits im November 2020 begonnen. Wegen Corona wurden die geplanten Aufführungen jedoch von 2021 auf 2022 und letztendlich auf 2023 verschoben. Nach drei Jahren Spielpause ist es jetzt aber endlich so weit. Auf der Naturbühne „Kümmelswiese“ am Schloßberg wird die Komödie „Ein Guru für Do-Ping“ gespielt. Die Vorsitzende freute sich, dass zum bereits bekannten Ensemble mit dem jungen Fabian Schlee ein neuer talentierter Schauspieler gewonnen werden konnte. Insgesamt elf Darsteller werden unter der Regie von Gisela Düthorn ihrem Publikum wieder ein paar schöne Stunden präsentieren.

Die Schloßbergkapelle feiert im August 100-jähriges Bestehen. Die Vorsitzende erinnerte daran, dass 1998 auf Initiative von Bernhard Gleich eine komplette Restaurierung erfolgte. Mit 2000 DM legten die Theaterfreunde den Grundstock, und am Ende waren von Vereinen und Privatpersonen 50.000 Mark gespendet worden.

Die Kapelle lag den Theaterfreunden schon immer am Herzen. Deshalb soll auch zum Jubiläum ein Beitrag geleistet werden. Darüber informierte zweiter Vorsitzender Andreas Gleich. Er berichtete, dass Ausbesserungen vorgenommen werden müssen. Dabei würde er von Helmut Müller und Gerhard Lutz unterstützt. Am Jubiläumstag, dem 13. August, soll nach einem Gottesdienst ein gemütliches Beisammensein für die Bevölkerung stattfinden. Die Theaterfreunde sind bereit, mit Unterstützung der Stadtverwaltung die Bewirtung an diesem Tag zu übernehmen.

Kassiererin Isabella Leipold berichtete, dass der Verein 120 Mitglieder zähle. Kassenprüferin Gaby Stöcker hatte gemeinsam mit Carolin Michel die Kasse geprüft und eine einwandfreie Kassenführung bestätigt.

Die Vorsitzende Birgit Brehl bedankte sich bei ihrem Ausschuss und allen Vereinsmitgliedern für die Unterstützung. Sie betonte, dass jeder seine Aufgabe hätte, die er mit großem Engagement erfülle. Außerdem verwies sie auf das gute Miteinander mit der Stadt Wallenfels , Firmen, Vereinen und Privatpersonen.

Bürgermeister Jens Korn freute sich auf das neue Theaterstück und lobte die Theaterfreunde, die immer großzügig für diverse Projekte spendeten.

Die Termine für die Aufführungen sind: Samstag, 24. Juni, Sonntag, 25. Juni, Freitag, 30. Juni. Der Vorverkauf für die drei Veranstaltungen beginnt ab 30. Mai und wird von der Raiffeisenbank und der Fa. Markus Gleich vorgenommen. gih