Teuschnitz — „Am Montag fassten wir in der Vorstandschaft den Entschluss, die Hilfsaktion ,Roman’ zu unterstützten. Ursprünglich planten wir, am Samstagvormittag eine Sammelstelle für Hilfsgüter und Waren am Feuerwehrhaus einzurichten. Doch was da auf uns zukommen sollte, konnten wir uns vorab einfach nicht vorstellen. Die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Menschen war einfach der Wahnsinn“, sagt Vorsitzender Tobias Neder. Bereits am Mittwoch kamen die ersten Spenden für die Menschen in der Ukraine am Feuerwehrhaus an. So beschloss man, täglich die Türen zu öffnen, um all die Sach- und Materialspenden anzunehmen. Schon am Freitagabend waren zwölf Paletten fertig gepackt.

„Am Samstag, dem eigentlichen Haupttag der Aktion , konnte man noch einmal sehen, wie groß die Anteilnahme am Leid der Menschen in der Ukraine ist und dass die Hilfsbereitschaft unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie der Vereine da ist, um dort zu unterstützen“, zeigte sich Neder dankbar. Von zahlreiche n Helfern wurden in den letzten Tagen Kleidung, Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Verbandsmaterial, Schlafsäcke, Decken, Isomatten und Feuerwehrschutzausrüstung sortiert, in circa 500 Kartons und Säcke gepackt, beschriftet, auf Paletten geladen und auf einen Sattelzug verladen.

Zweiter Transport schon unterwegs

Auch Roman Grycak hat sich das ganze Geschehen vor Ort in Teuschnitz angeschaut, und so konnten ihm die Organisatoren bei seinem Besuch einen vollgepackten Lkw mit insgesamt 30 Paletten und circa 30 Säcken sowie eine Geldspende überreichen. Sichtlich gerührt von der Spenden- und Hilfsbereitschaft in Teuschnitz bedankte sich Roman bei allen Spendern und Helfern, auch im Namen seiner ukrainischen Landsleute, und konnte gleichzeitig die gute Nachricht überbringen, dass der erste Vierzigtonner die Ukraine erreicht hat und der zweite Transport aus dem Landkreis Kronach unterwegs ist.

Am Samstagnachmittag brachte dann ein Sattelzug der Firma Wiegand Glas Logistik die Fracht nach Johannisthal ins Zwischenlager, wo sie in den kommenden Tagen auf einen Lkw verladen wird, der die Güter in die Ukraine fahren wird.

Tobias Neder dankte allen Firmen, Geschäften, Vereinen und Privatleuten, die durch ihre großzügigen Spenden die Hilfsaktion unterstützt haben, sowie allen Helferinnen und Helfern für ihren ehrenamtlichen Einsatz.