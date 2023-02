Groß war die Zahl der Gratulanten aus Politik, Wirtschaft, Vereinen und Verbänden − vor allem Bürgermeister und Ex- Bürgermeister aus dem Landkreis Kronach fanden sich ein, um dem verdienten Altbürgermeister Alfred Schaden die Ehre zu erweisen und Glückwünsche zu seinem 80. Geburtstag auszusprechen. Schaden war von 1976 bis 1978 ehrenamtlich Bürgermeister in Kleintettau und nach Abschluss der Gebietsreform ab 1978 bis 2008 Bürgermeister im Markt Tettau . Er gehörte außerdem von 1972 bis 2008 dem Kreistag des Landkreises Kronach an. Heute fungiert er noch ehrenamtlich als Obmann der Ortsgruppe Kleintettau im Frankenwaldverein.

Zu den Gratulanten zählte auch Landrat Klaus Löffler . „Alfred Schaden hat in seiner außergewöhnlich langen und erfolgreichen kommunalpolitischen Laufbahn durch sein temperamentvolles Engagement und seines Elan nicht nur Staub aufgewirbelt und Aufmerksamkeit erweckt, sondern er hat nachhaltig Spuren im Markt Tettau und im Landkreis Kronach hinterlassen“, sagte der Landkreischef. „Durch sein weitsichtiges Engagement und persönlichen Einsatz hat er vieles für seine Heimatgemeinde im Wirtschaftsbereich und der Daseinsvorsorge erreicht.“

Ärztliche Gemeinschaftspraxis

Löffler hob dabei besonders die ärztliche Versorgung hervor. Durch Schadens persönlichen Einsatz bei der kassenärztlichen Vereinigung und durch Bereitstellung eines Grundstückes im Markt Tettau sei es möglich gewesen, dass man heute auf die erste überörtliche Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin im Frankenwald (weitere Praxen in Pressig und Marktrodach) mit Stolz blicken könne.

Sicherlich hätten auch die besonderen Verhältnisse und Netzwerke des Jubilars zu namhaften Politikern in höchster Führungsebene ihren Anteil am Erfolg gehabt. Als Beispiele nannte der Landrat den ehemaligen Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß und Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt .

Der ehemalige Kommandant der Tettauer Feuerwehr Manfred Suffam war ebenfalls anwesend. Er ließ es sich nicht nehmen, in voller Dankbarkeit für den Bau des großen Tettauer Feuerwehrzentrums, an dem Schaden maßgeblich Einfluss hatte, Glückwünsche auszusprechen. eh