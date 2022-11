Neuwahlen und Ehrungen standen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des DLRG-Ortsverbandes Steinwiesen . So musste unter anderem der wichtige Posten des Schatzmeisters neu besetzt werden, da Tobias Böhnlein diese Funktion aus beruflichen Gründen nicht mehr ausüben kann.

Die neue Vorstandschaft: Erste Vorsitzende Angela Wrobel, Zweiter Vorsitzender Daniel Müller, Technischer Leiter Einsatz Stephan Wrobel, Technischer Leiter Ausbildung Max Fichtner (neu), Schatzmeister Frank Weiß (neu), stellv. Schatzmeister Nadine Deckelmann (neu), Revisoren Marco Plitzner, Dirk Göppner (beide neu), Schriftführerin Louisa Kolb, Jugendleiterin Josephine Wrobel (neu), stellv. Jugendleiter Jan Weiß (neu).

Für zehn Jahre Treue zur DLRG wurde das Mitgliedsehrenzeichen in Bronze an folgende Personen verliehen: Claus Böhm, Louisa Kolb, Daniel Müller, Martin Simon , Achim Wrobel, Tobias Böhnlein, Ulrich Kolb, Philipp Müller , Frank Weiß, Josephine Wrobel, Gerd Dotzler, Valentin Kolb, Heike Simon, Jan Weiß, Stephan Wrobel, Frank Hauck, Peter Lindenberger, Lara Simon und Angela Wrobel.

Der technische Leiter Einsatz, Stephan Wrobel, berichtete unter anderem von Einsätzen im Bereich der Talsperre zur Absicherung, regelmäßige Ausbildung im Landkreis mit der SEG-Behandlung des BRK, Wachdienst im Freibad sowie Einsatz beim Wasserrettungsdienst auf der Insel Usedom als Wachleiter, Wasserretter und Bootsführer für vier Wochen. Den Großteil der Zeit machte jedoch die Teststrecke in Steinwiesen aus. Seit Pfingsten 2021 betreute und betrieb man diese Teststrecke an drei bis vier Tagen in der Woche, jeweils mit zwei Stunden Öffnungszeit und mindestens fünf Helfern. Schatzmeister Tobias Böhnlein bezifferte den Mitgliederstand Ende 2021 auf 96, davon 45 Erwachsene, 16 Jugendliche und sieben Familien mit 14 Erwachsenen und 21 Jugendlichen. Erfreulich war, dass es trotz Corona einen Mitgliederzuwachs gab. Einstimmig wurden die Anschaffungen für 2022/23 beschlossen: ein Einsatzfahrzeug Wasserrettung, fünf Handfunkgeräte, ein Fahrzeugfunkgerät, eine Absturzsicherung und die Ausrüstung Wasserretter.

Bürgermeister Gerhard Wunder dankte der DLRG besonders für ihren Dienst im Freibad und natürlich für die Durchführung der Teststrecke in der Schule. Genau deshalb wolle man auch weiterhin das Schwimmbad zur Verfügung stellen, es werde Einsparungen geben müssen aufgrund der Strompreiserhöhungen, aber es werde keine Schließung geben. sd