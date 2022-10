Der Tennisclub Rothenkirchen (TCR) ist auf gutem Weg. Vorsitzender Hans Walter Wittig informierte bei einem Rundgang durch das vereinseigene Tennisareal im Landleitenbachtal über verschiedene durchgeführte Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen. Während der ruhigeren Spielzeit in den Corona- Jahren 2020 und 2021 und auch 2022 wurde in Eigenleistung viel an Gebäude und Anlage gewerkelt.

Neben einer Entrümpelung wurden Pflasterarbeiten realisiert. Im Frühjahr wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten am Tennisheim begonnen. Dank der großartigen Unterstützung vieler junger Tennisspieler wurden zahlreiche Arbeitseinsätze organisiert und die Fassade komplett saniert.

Viele Sanierungsarbeiten

Es waren gewiss über 500 Arbeitsstunden nötig, so der Vorsitzende , ohne dass allerdings eine genaue Arbeitsstundenliste geführt wurde. Es wurde die Drainage um das Gebäude repariert und die Giebelfront mit einem Aluminiumprofil verschalt. Das Clubheim wurde teilweise neu verputzt und die Fassade neu gestrichen. Die Schuhwechselzone erhielt, wie auch der Pumpenraum, neue Fliesen. Sämtliche Dachfenster wurden ausgetauscht. Der Bereich rund um die Anlage erhielt eine Begradigung und der Zufahrtsweg eine neue Befestigung.

Auch an das Wohl der Zuschauer wurde gedacht: Die Terrasse am Platz eins gestaltete man mit neuem Pflaster und neuen Biergartenmöbeln. Die beiden Sandplätze wurden pünktlich zum Saisonauftakt vorbereitet, so dass ein reibungsloser Spiel- und Trainingsbetrieb gewährleistet war. Heute blicken Mitglieder und Vorstand voller Stolz auf ihre Anlage.

Das Heim und die Anlage wurden mittlerweile winterfest gemacht. Die Aktiven haben sich in die Winterrunde verabschiedet und freuen sich schon auf die kommende Sandplatzsaison. Für die kommende Saison ist neben dem fest geplanten Jugendtraining auch ein Trainingstag für die Senioren geplant. Ebenso ist ein professionelles Einzeltraining vorgesehen. Karl-Heinz Hofmann