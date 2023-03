Der 216 Mitglieder starke Angelverein „Petri Heil“ Haßlachtal zog in seiner Hauptversammlung in der „Teutonenlaube“ eine positive Bilanz und ehrte 29 Petrijünger für ihre Treue.

Vorsitzender Philipp Viering erinnerte an Arbeitseinsätze an beiden Weihern sowie an die Instandsetzung der Parkplätze. Ein großer Erfolg sei der Verkauf von Forellen in Bierteig gewesen.

Die Johannisfeier fand laut Vorsitzendem ohne Feuer statt, sei aber dennoch ein großer Erfolg gewesen, ebenso das Teichfest. Viering dankte den vielen fleißigen Helfern.

Es folgten die ausführlichen Berichte von Michael Thiel (Gewässerwart), Jürgen Dütthorn (Vergnügungswart) und Max Föhrweißer (Jugend). Kassier Joachim Wicklein konnte von einem soliden Kassenstand berichten. Georg Kestel bestätigte ihm eine einwandfreie Buchführung.

Bürgermeister Rainer Detsch nannte die Teichanlagen ein Kleinod für Rast und Ruhe.

Zweiter Vorsitzender Josef Schmidt schloss die Versammlung mit einem großen Dank an Philipp Viering, der vor drei Jahren als 23-Jähriger gewählt worden und heute eine Respektsperson sei. eh