Nachdem bereits die Herren 50 der Tennisgemeinschaft (TeG) Rennsteig in der Bezirksklasse die Meisterschaft eingefahren haben, sicherten sich nun auch die Herren 40 in der Kreisklasse den Titel. Sie gewannen ihr letztes Saisonspiel mit 5:1 bei der Coburger TS und gingen ungeschlagen mit 9:1 Punkten durchs Ziel. Am Sieg in der Vestestadt waren Tunc Demir, Thomas Grünbeck, Markus Klug (je 1,5 Punkte) und Frank Brummer (0,5) beteiligt. hf