Nachhaltig konsumieren und dabei noch Gutes tun, das kann man beim Tausch-Bazar des Lions Clubs Kronach Festung Rosenberg . Am Samstag startet die Aktion mit vielen neuen Produkten in die Sommersaison.

Badesachen für die Kinder, Spielzeug, Schuhe – all das kann ganz schön ins Geld gehen. Und kaum hat man den neuen Babystrampler gekauft, schon braucht der Nachwuchs die nächste Größe. Doch das Neukaufen von Baby- und Kinderausstattung oder anderen Dingen wie Haushaltsgegenständen ist nicht nur eine Frage der Finanzen, sondern auch – und das zunehmend – eine Frage des ökologischen Bewusstseins.

Wer nachhaltig leben will, der kauft nicht immer neu, sondern tauscht und teilt Dinge mit anderen. So sehen das zumindest die Mitglieder des Lions Clubs Kronach Festung Rosenberg . Sie haben in der Kronacher Siechenangerstraße 12, gegenüber vom Kreiskulturraum , im vergangenen Jahr ihren Shop eingerichtet.

Der Tausch-Bazar der Lions hat sich mittlerweile zu einem Erfolgsmodell entwickelt, der sich großer Beliebtheit erfreut. In der Art eines Bazars – nicht edel, aber dafür mit garantiertem Glücksfaktor für Schnäppchen- und Raritätenjäger – gibt es hier nahezu alles, was die Familie an Alltagsdingen benötigt: vom Hamsterkäfig bis zum Brettspiel, von der Vintage-Designer-Handtasche bis zum Abendkleid, vom Sektglas bis zur Eismaschine. Alles gut erhalten, manches sogar neuwertig.

Nach einer längeren Winterpause öffnet der beliebte Tausch-Bazar am Samstag, 7. Mai, wieder seine Türen. Von 9.30 bis 12 Uhr können sich Besucher hier über eine Fülle neu hinzugekommener Waren freuen – insbesondere teils neuwertige Baby- und Kinderartikel .

Die Grundidee des Tausch-Bazars: Die Besucher sind eingeladen, zu stöbern und Dinge, die gefallen, gegen andere einzutauschen. So können beispielsweise Eltern einen nicht mehr benötigten Kinderwagen gegen ein Kinderfahrrad oder ein Bilderbuch gegen ein anderes tauschen. Wer nichts tauschen will, kann auch Waren gegen eine Geldspende mitnehmen.

Alle Einnahmen, die der Lions Club durch den Verkauf oder durch Spenden in seinem Tausch-Bazar generiert, fließen in soziale Projekte in der Region. red