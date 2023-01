Nur, wenn ein Team zusammensteht, kann etwas Besonderes entstehen: Das Ballett-Musical „ Geheimnisse des Glücklichseins“ von Karin Neubauer hat mit seinen vier ausverkauften Veranstaltungen im Kronacher Kulturraum die Zuschauer begeistert.

Nach etlichen Terminverschiebungen war es endlich so weit und die vielen kleinen und großen Tänzerinnen aus dem ganzen Landkreis konnten auf der Bühne ihr Können unter Beweis stellen. Mit Synchronität und Präzision und immer wieder neuen Kostümen zogen die Akteure ihre Zuschauer in den Bann.

Laut einer Pressemitteilung haben viele Zuschauer in bewegten Worten zum Ausdruck gebracht, wie emotional berührt sie durch das Gesamtkunstwerk aus tänzerischem Können, und aufwendiger Lichttechnik aller Akteure waren.

Durch die Großzügigkeit der Zuschauer , die alle mit einem Glückskeks für ihre Spende belohnt wurden, sei es auch möglich gewesen, Spenden an verschiedene Organisationen in drei- und vierstelliger Summe zu überweisen. Das Team der Verantwortlichen der Ballettschule spendete an die Kinderkrebshilfe, die Spontane Hilfe für Afrika, die Humanitäre Hilfe für Menschen in Not, für die Ukraine, den Wünschewagen und das Lädla.

Jeder, der seinen Beitrag dazu geleistet hat, ob als Tänzerin, Techniker, Aufbauhelfer, Bühnenmann, Putztrupp, Kinderorganisator, im Schminkteam, im Filmteam, als Fotoartist, Gesangssolist oder meisterhafter Koch, könne stolz darauf sein, ein wichtiger Teil der „ Geheimnisse des Glücklichseins“ gewesen zu sein.

Inzwischen wird fleißig weitertrainiert an den drei Standorten der Schule in Kronach, Pressig und Rothenkirchen.

Der Jahreskalender mit Bildern der Aufführung, gestaltet von Roland Schmidt, kann über die Balettschule bestellt werden. Und auch Neuanmeldungen für alle Altersgruppen bleiben weiterhin möglich über Karin Neubauer, Telefon 09261/91830 oder per Mail: ballettschule.karin.neubauer@gmx. de. Ursula Metzler