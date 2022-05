Eine fulminante Show unter dem Motto „Man muss das Leben tanzen“ zeigte die Tanzschule „danc4fun Mitwitz “ unter der Leitung, Regie und Choreografie von Tanzlehrerin Bettina Witter in der voll besetzten Alten Turnhalle in Mitwitz . Trotz zweijähriger Zwangspause wegen Corona und schwierigen Trainingsbedingungen präsentierten alle Tanzgruppen an diesem vorgezogenen Sommerfest Höchstleistungen. Foto: Friedrich Bürger