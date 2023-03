Für das langjährige Engagement und die Zuverlässigkeit im Dienst der Stadt Kronach wurden die langjährigen Mitarbeiter des Bauhofs Josef Barnickel und Thomas Engelhardt geehrt. Thomas Engelhardt feiert sein 40-jähriges Dienstjubiläum. Seine Aufgaben liegen sowohl bei den Technischen Diensten als auch im städtischen Bauhof .

Als Fahrer der Großkehrmaschine leistet Engelhardt einen wichtigen Beitrag zur öffentlichen Daseinsvorsorge und zu einem ordentlichen Stadtbild. Darüber hinaus ist er unter anderem als Mitarbeiter im Grüntrupp bei Gehölzschnittmaßnahmen und als Späher im Winterdienst im Einsatz.

„Sie sind zu jeder Zeit ein verlässlicher Kollege und äußerst geschätzter Mitarbeiter der Stadt Kronach , auf den man immer vertrauen kann“, resümierte Erste Bürgermeisterin Angela Hofmann.

Josef Barnickel, ebenfalls nahezu 40 Jahre im Dienst der Stadt Kronach , wurde zum 23. März in die Freistellungsphase der Altersteilzeit verabschiedet. Der „gute Geist des Bauhofs “, wie ihn Angela Hofmann nannte, hat sich um Schlosserarbeiten in der Werkstatt gekümmert und Reparaturarbeiten an Geräten und am Fuhrpark übernommen. Auch die Instandhaltung öffentlicher Anlagen gehörte zu seinem Aufgabengebiet. Darüber hinaus war Barnickel seit 1986 Mitglied im Personalrat der Stadt Kronach . „Für Kollegen waren Sie immer ein wichtiger Ansprechpartner, der viel Know-how vermitteln konnte. Das handwerkliche Geschick liegt Ihnen im Blut, ebenso wie die Liebe zum Detail. Mit Zuversicht, Freude und Fleiß sind Sie den täglichen Aufgaben begegnet, dafür danke ich Ihnen im Namen der Stadt Kronach herzlich“, führte die Bürgermeisterin aus. red