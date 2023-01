Vor gut drei Jahren hat sich der Strickkreis „Kronacher Strickliesln“ zusammengefunden. Seitdem lassen mittlerweile an die 40 engagierten Frauen ihre Nadeln immer wieder auch für den guten Zweck klappern. Nun überreichten die Strickdamen eine Spende von 600 Euro für den Wünschewagen Franken/Oberpfalz des ASB.

Das Geld stammt von der „Aktion Herzenswunsch. Aussuchen - Spenden - Mitnehmen“. Unter diesem Motto waren die „Kronacher Strickliesln“ mit Ständen sowohl auf den Weihnachtsmärkten in Weißenbrunn, Küps und in der Karibik-Bar in Kronach als auch beim „Run of Hope“ vertreten. Dort stellten sie ihr Hilfsprojekt vor und boten dabei einige ihrer handgefertigten kleinen Schätze an. Dazu zählten unter anderem Topflappen, Einkaufsnetze, Schlüsselanhänger, Kosmetik-Pads, Putzrasch-„Glitzis“ oder auch kuschlige Babysöckchen und zauberhafte Teddys.

Die Spenden kamen in das „Herzenswunsch“-Schweinchen, dessen Inhalt dann wohltätigen Zwecken im Landkreis Kronach zugeführt wird.

Zudem wanderte auch jeweils ein Euro pro verkauften Strang von Andrea Marrs „Halloween“-Kollektion aus „Andrea’s Wollkästla“ in das Schweinchen.

Die erzielte stolze Summe von 600 Euro überreichten die Strickdamen Andrea Marr, Lisa Joyce und Ulrike Scheibl im ASB-Kreisverband Kronach zugunsten des Wünschewagens Franken/Oberpfalz.Strickbegeisterte Neuzugänge sind jederzeit willkommen. Die „Kronacher Strickliesln“ treffen sich alle zwei Wochen ab 11. Januar jeweils am Mittwoch, im Wechsel von 14.30 bis 16.30 Uhr beziehungsweise 17 bis 19 Uhr. hs