Die Leidenschaft für das Stricken führt eine ganze Reihe von fleißigen Damen aus Teuschnitz regelmäßig zusammen. Der Strickstammtisch „Fadenliebe“ des Caritas- Stützpunktes „In der Heimat wohnen“ war sehr aktiv.

Zum Altstadtfest in diesem Jahr boten sie selbst gestrickte Waren zum Verkauf an. Der Gesamterlös in Höhe von 250 Euro wurde an Pfarrer Detlef Pötzl für die Sanierung der Teuschnitzer Orgel überreicht.

Pötzl sagte den tüchtigen Damen ein herzliches Vergelt‘s Gott im Namen der Kirchengemeinde Teuschnitz .

Karl-Heinz Hofmann