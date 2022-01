Erstmals wird Wolfersdorf 1279 erwähnt. Das typische Runddorf am Größaubach war derzeit im Besitz des Klosters Langheim, bestehend aus acht Gütern. 1388 kam das damalige Wolframsdorf an das Hochstift Bamberg, bei dem es bis zur Säkularisation blieb.

Beim Verkauf machten die Thüringer Markgrafen, die nach Westen hin die angrenzenden Herrscher waren Vorrechte geltend. Differenzen waren damit programmiert. Kaiser Sigismund verlangte 1414 Einigung in Güte, da er das Stift in seinen besonderen Schutz genommen habe. So vereinbarten Marschall Günther von Bünau als Bamberger und Friedrich Graf von Henneberg als Vertreter Coburgs an Lichtmess 1417 zu Coburg: „Was an Fron und Weisat die Dörfer Neukenroth, Wolframsdorf und Reitsch uf das Schloß Neuenhaus zu pflegen zu tun, das sollen sie noch dahin tun und sollen auch mit dieser Entscheidung mit abgetan sein.“

Seit 1487 bei Kronach

Wolfersdorf gehörte, nachdem es die Verpfändungen Jörg und Dietz von der Thann überstanden hatte, der Hauptmannschaft und damit dem Amte Kronach an. Dies war um 1487.

Als in der Reformationszeit Neukenroth, Wolfersdorf und Reitsch evangelisch geworden waren, baten sie 1598 den Herzog Johann Casimir (Coburg) um Religionsschutz. 1616 hatte Wolfersdorf lediglich 18 wehrhafte Männer. 1811 zählte die Dorfgemeinschaft 62 Einwohner, 1923 waren es bereits 155 Gemeindeglieder.

Jahrhunderte bereicherte eine stattliche Mühle das Dorf. Es folgte 1950 das Sägewerk Hofmann. Endgültig gab Wolfersdorf seine Selbstständigkeit das jahrhundertelang landwirtschaftlich stark geprägt war, am 31. Dezember 1971 auf. gf