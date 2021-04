Mitwitz — Seit ein paar Tagen hat sich ein Storchenpaar im Nest auf dem Kamin des Mitwitzer Wasserschlosses niedergelassen. Ob die Störche allerdings in der Marktgemeinde sesshaft werden, ist ungewiss, da Meister Adebar gerade in den letzten Jahren sich nach einer kurzen Verweildauer doch noch ein anderes Domizil, nämlich in der Nachbarschaft, aussuchte.

Vor genau 25 Jahren, so zeigt ein Blick in die Mitwitzer Geschichte, endete der Aufenthalt sogar tragisch: "Der Ruf ,Störche sind da!' ging wie ein Lauffeuer durch unseren Ort. Selbst Bürgermeister Hans-Peter Laschka ließ es sich nicht nehmen, das unerwartete Ereignis auf der Vorfeier zum 1. Mai 1996 auf dem Rathausplatz seinen Mitbürgern mit Stolz zu verkünden. Von nun an war das Storchenpaar die Hauptattraktion der Marktgemeinde . Die beiden Störche wurden rund um die Uhr beobachtet, sei es beim Nestbau oder beim Spazierengehen sowie Futtersuchen auf den Auwiesen: Meister Adebar war der ,Star' von Mitwitz . Die plötzliche und völlig unerwartete Nachricht vom tragischen Tod der Störchin am Himmelfahrtstag machte viele betroffen und traurig. Selbst die Hoffnung, dass wenigstens der Storch noch bleibt, musste alsbald begraben werden."

Es ist zu hoffen, dass den Störchen diesmal mehr Glück beschieden ist, denn Nachwuchs wird hierzulande dringend gebraucht.