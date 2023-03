Bei der Siegerehrung im Teuschnitzer Taubenhaus blickte R.V.-Vorsitzender Ulrich Schrickel auf das erfolgreiche Jahr 2022 zurück, hatte man doch mit Joachim Volk aus Weißenbrunn einen Spitzenzüchter, der sowohl in der R.V. Kronach (erster R.V.-Meister, Regionalverbandsmeister und auch viele andere Auszeichnungen) als auch in Bayern auf den vorderen Plätzen zu finden war. Der absolute Höhepunkt für Joachim Volk war, dass er das viertbeste Weibchen der ganzen Bundesrepublik sein Eigen nennen darf. Von den zwölf angesetzten Flügen wurden elf durchgeführt. Der ausgefallene Flug wurde von den Flugleitern zurückgenommen, da das Wetteramt große Hitze vorausgesagt hatte. Der Vorsitzende sagte, dass es für die Züchter immer schwieriger wird, weil die Kosten (z. B. für Taubenfutter, mehrfaches Impfen usw.) steigen und auch deshalb weniger Tauben zum Einsatz kamen. Die lautstarke Ankündigung von Manfred Becker aus Reitsch (zweiter R.V. Meister), dass er 2023 unbedingt den ersten Platz angreifen will, heiterte die Versammlung etwas auf. Auf den dritten Platz in der R.V. kam Fabian Eckstein aus Wildenheid, den vierten Platz errang Thomas Schnappauf aus Kronach (ehemals Reichenbach b.T.), und der fünfte Platz ging an Janik Gold aus Marktrodach.

Die Bronzemedaille ging an Manfred Becker aus Reitsch und Sigmund und Sohn aus Thonberg, die Silbermedaille ebenfalls an Manfred Becker und die Sportuhr an Joachim Volk aus Weißenbrunn. Jugendmeister wurde Florian Bayer aus Pressig. red