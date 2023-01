Die Freiwillige Feuerwehr Haßlach hatte in der Jahresversammlung im Feuerwehrgerätehaus mehrere Gründe zur Freude : Besonders stolz waren die Mitglieder, als Kommandant und Vorstand die „Haßlacher Feuerwehrkids“ präsentierten und die 15 Kids der neuen Kinderfeuerwehr begrüßten.

Erster Kommandant Johannes Beetz informierte über die Vorarbeiten zur Gründung einer Kinderfeuerwehr. Mittlerweile sei die Gruppe von zunächst über zehn auf 15 Kinder angestiegen, Tendenz steigend. Die Leiterin Daniela Beetz werde von Kathrin Eberle unterstützt.

Nicht nur die Feuerwehrkids sorgten für große Freude , sondern auch die Weihe und Übergabe einer neuen Halle – als Anbau an das bestehende Gerätehaus sowie die Inbetriebnahme eines neuen Tragkraftspritzenfahzeugs. Zugleich wurde das 130-jährige Jubiläum mit einem Fest gefeiert.

Die Floriansjünger hätten in der schweren Corona-Zeit durchgehalten und ihre Hilfsdienste uneingeschränkt geleistet. Dann sei man vom Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine überrascht worden. Dieser Kriegszustand habe auch Auswirkungen auf die FF. In Sitzungen sei über Energienot, Leuchttürme und Energieknappheit diskutiert worden. Die Feuerwehren hätten es schwer, diese Szenarien zu planen, schließlich würden auch Gewaltanwendungen gegen Einsatzkräfte immer stärker. Dies stoße bei Feuerwehrleuten auf völliges Unverständnis.

Der intakte Feuerwehrverein habe auch Anschaffungen wie T-Shirts, Jacken, Einsatzstiefel und verschiedene Einsatzwerkzeuge ermöglicht. Es herrsche guter Zusammenhalt und Gemeinschaftsgefühl.

Beetz berichtete von 19 Einsätzen mit insgesamt rund 200 Stunden im Einsatz. Die Wehr verfüge über 27 Aktive, davon sind zwei Frauen. Mit Anna Schmied und Marco Weber wurden zwei neue Aktive per Handschlag in die Wehr aufgenommen. Für dieses Jahr plane man ein Leistungsabzeichen, das am 13. Mai zur Abnahme anstehe.

Glückwünsche gingen an Sebastian Heim, der den Lehrgang „Leiter einer Feuerwehr“ erfolgreich absolvierte.

Darüber hinaus dankte er Gerätewart Timo Neubauer, dem Bewirtungsteam sowie dem Verwaltungsrat für gute Zusammenarbeit. KBI Schnappauf drückte seine Bewunderung für die Brandschützer in Haßlach aus. Zweiter Bürgermeister Daniel Weißerth dankte für die „großartige ehrenamtliche Arbeit“ in der FF Haßlach . eh