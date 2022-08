Die Volkshochschule Kronach bietet den Kurs „Stoffeule für kleine Künstler“ für Jugendliche von acht bis 13 Jahren an. Geleitet wird er von Nicole Hannemann-Totzauer. Der Kurs ist für Jugendliche konzipiert, die den „Nähführerschein“ schon abgelegt haben. Er findet am Freitag, 16. September, von 15.30 bis 19 Uhr im VHS-Haus in Kronach statt. Eine Anmeldung ist entweder telefonisch unter der Nummer 09261/60600 oder im Internet unter der Adresse vhs-kronach.de möglich. red