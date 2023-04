In der Jahreshauptversammlung des 37 Mitglieder zählenden Stenografenvereins Kronach wurde bei den turnusmäßigen Neuwahlendas seit 25 Jahren erfolgreich amtierende Damenduo wieder gewählt. Christine Ernst (Erste Vorsitzende) und Gabriele Hofmann (Zweite Vorsitzende) führen seit 25 Jahren ununterbrochen verantwortungsvoll, zuverlässig und erfolgreich den Verein an, der vergangenes Jahr sein 140. Jubiläum hatte. Kassiererin ist Maria Hermann, Schriftführerin Silke Weber, Jugendvertreterin Anja Büttner, Beisitzer: Iris Bätz, Anja Ellinger, Tini Kaltwasser, Roswitha Schneider.

Eine spannende Geschichtsstunde über die Entwicklung des „Zehn-Finger- Tastschreibens“ bis hin zum „Wischkästchen“ gab der 83-jährige Rödentaler Hermann Schädel. Er blickte in die Anfangsgeschichte des 1882 gegründeten Stenografenvereins Kronach zurück, der als „Stenographenverein Gabelsberger“ firmierte und 1950 in „Stenografenverein Kronach 1882“ umbenannt wurde. Trotz aller Modernisierung und Technisierung sei das stenografische Notieren und Konzipieren kein Auslaufmodell, wie das Beispiel Bundestag zeige, in dem die stenografischen Aufzeichnungen bis heute unersetzlich geblieben sind. Dort werden bis zu 475 Silben in der Minute geschrieben, um kurzfristig ein Protokoll zu erstellen.

Kein technisches Gerät könne diese Leistung bringen. „Stenografie bleibt die Hochform der Schreibkultur“, so das Fazit des Rödentaler Steno-Experten, der als Koryphäe im Kurzschriftbereich gilt. eh