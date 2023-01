Fasching in Steinwiesen – ein Highlight im Jahr, das leider in den Pandemiejahren viel zu kurz kommen musste. Aber in diesem Jahr stehen die Narren bereits in den Startlöchern und sind auch schon ein paarmal daraus hervorgesprungen.

So wie am vergangenen Dreikönigstag beim 50. Oberfränkischen Prinzentreffen in Marktredwitz-Dörflas. Über 30 Faschingsgesellschaften waren vertreten, 28 Prinzenpaare und sieben Kinderprinzenpaare aus Oberfranken und der nördlichen Oberpfalz.

Und die Faschingsgesellschaft Steinwiesen (FGS) konnte sich sehen lassen. Die Prinzenpaare Ramona II. und Thorsten I. sowie das Kinderprinzenpaar Elisa I. und Leo I. hatten sage und schreibe einen Hofstaat von 25 Teilnehmern mitgebracht, darunter das komplette Präsidium. Rekordverdächtig! Und die hatten richtig Spaß. Vor allem beim kurzweiligen Unterhaltungsprogramm mit Ordenstausch und am Nachmittag mit dem Auftritt der Oberfrankengarde, wo in diesem Jahr auch die Tänzerinnen Malin Hopf und Paula Smettane aus Steinwiesen dabei waren.

Büttenabende in Nurn

Doch die Hochburg Steinwiesen hat noch mehr zu bieten. In diesem Jahr finden auch die beliebten Büttenabende wieder statt. Leider steht in Steinwiesen selbst keine Halle zur Verfügung und so weicht man nach Nurn ins Mehrzweckhaus aus. Termine hier sind Freitag, 27., und Samstag, 28. Januar, jeweils um 19.11 Uhr, Karten gibt es noch für Freitag. Zu erwerben beim „Fritzla“, Geschäft Wieland Beierkuhnlein in Steinwiesen . Der Büttennachmittag am 29. Januar um 14.11 Uhr ist bereits ausverkauft. Ein kurzweiliges Programm erwartet die Besucher, ein Mix aus Sketchen, Musik, hübschen Girls und strammen Mannsbildern – es ist also für jeden was dabei.

Faschingsumzug am 19. Februar

Der Faschingsumzug zieht am Sonntag, 19. Februar, durch die Straßen und ist das große Aushängeschild des Steinwiesener Faschings. Mit Hilfe der Vereine, Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen soll das hohe Vorcorona-Niveau wieder erreicht werden. Nur dadurch kann die große Tradition „Steinwiesener Faschingsumzüge “ weiter gepflegt werden. Nicht zuletzt macht die aktive Teilnahme am Umzug und an den Vorbereitungen natürlich, neben der Arbeit, allen auch einen Riesenspaß! Der Umzug bietet daneben auch eine großartige Gelegenheit, sich als Verein positiv in der Öffentlichkeit darzustellen.

Da Steinwiesen im kommenden Jahr sein 700. Jubiläum feiert, wäre es schön, wenn sich manche Gruppen vielleicht dieses Jubiläum zum Motto nähmen. Anmeldungen zum Umzug nehmen Wieland Beierkuhnlein im „Fritzla“ und Jürgen Deuerling, Saunkel, an.

Weitere Highlights im Steinwiesener Fasching: Faschingstanz der Freiwilligen Feuerwehr Steinwiesen am Samstag, 4. Februar, ab 20 Uhr im Feuerwehrhaus mit DJ Faxxe. Und nachdem der legendäre Kriegertanz leider auch in diesem Jahr nicht in der Kulturhalle stattfinden kann, laden die Krieger (Soldaten- und Reservistenkameradschaft) für den Faschingssamstag, 18. Februar, ab 19.30 Uhr in das Pfarrheim zu einem „Krieger-Kappenabend“ mit Ali. Susanne Deuerling