Es war einer der Höhepunkte in der Regentschaft des Steinwiesener Prinzenpaares 2022/2023, Prinz Thorsten I. und Prinzessin Ramona II. Der Besuch in Veitshöchheim zur Generalprobe zu „Fastnacht in Franken“ begeisterte nicht nur das Prinzenpaar, sondern auch ihre Begleiter.

Stimmung und gute Laune, dazu noch viele bekannte Künstler, die sich gerne mit den Besuchern unterhielten, und toll maskierte Gäste. „Ein unvergessliches Erlebnis unserer Regentschaft“, bekräftigte Prinzessin Ramona II. mit einem donnernden „ Steinwiesen Helau“. sd