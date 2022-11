14 Gemeinden schickten ihre Bauhofmitarbeiter in der letzten Woche zum Bauhofforum „Insektenfreundliche Blühbereiche“ in die Ökologische Bildungsstätte Oberfranken nach Mitwitz . Ein umfangreiches Programm in Theorie und Praxis erwartete die knapp 30 Teilnehmer. Initiiert wurde die Veranstaltung von Gebietsbetreuerin Anna Bergmann , Kreisfachberaterin Beate Singhartinger und Stadtgärtner Martin Burger in den Räumlichkeiten des Wasserschlosses.

In drei Vorträgen erläuterten die Referenten die verschiedenen Möglichkeiten, um die Grünflächen in den Gemeinden zukünftig blütenreich und insektenfreundlich zu gestalten und zu pflegen.

Thomas Pickel vom Verein „Die Summer e.V.“ aus Bayreuth vermittelte in seiner Präsentation, warum Insektenschutz notwendig ist und wie einfach sich Maßnahmen umsetzen lassen. Dabei warb er für einen Besuch des Vereinsgeländes in Bayreuth, auf dem bereits nachahmenswerte Projekte realisiert wurden.

Robert Pfeifer, Leiter des Gartenamts Bayreuth, gab eine Übersicht über die naturnahe Grünpflege der Stadt und interessante Einblicke in die tägliche Praxis.

Abschließend beschloss Stadtgärtner Martin Burger den Vormittag mit zahlreichen Bildern und praxisnahen Tipps zur Anlage und Pflege blütenreicher Staudenpflanzungen im Stadtgebiet Kronach.

Eine Benjes-Hecke aus Ästen

Nach einer kurzen Mittagspause wurde das Gehörte durch einen Praxisteil vertieft. Wie man mit einfachen Mitteln insektenfreundliche Lebensräume auf öffentlichen Grünflächen gestalten kann, war Thema des ersten Workshops , der unter Mithilfe des Bauhofs der Gemeinde Mitwitz von der Gebietsbetreuerin angeleitet wurde. Die interessierten Teilnehmer packten tatkräftig mit an: Sie schichteten Steinhaufen für wärmeliebende Arten auf, bauten Totholzbereiche als naturnahen Unterschlupf und Lebensraum und legten eine Benjes-Hecke aus unterschiedlichem Astmaterial an. Umfangreiche Erläuterungen zur Vorgehensweise und zum Nutzen dieser Strukturen machten Mut, dies auch in der eigenen Gemeinde umzusetzen.

Stadtgärtner Martin Burger zeigte den Teilnehmern im zweiten Workshop wie eine optisch ansprechende, blütenreiche und dabei recht pflegeleichte Staudenpflanzung fachmännisch umgesetzt wird. Fast 500 Stauden pflanzten die motivierten Bauhofmitarbeiter an diesem Nachmittag in die vom Markt Mitwitz vorbereitete Verkehrsinsel. Als Alternative zu einer Fläche aus kurzgeschorenem Rasen oder eintönigen Bodendecker-Gehölzen bieten extensive Staudenbeete an geeigneter Stelle Blütenvielfalt durchs ganze Jahr für Mensch und Tier. Bei richtiger Planung und Anlage ist zudem der Aufwand zur Pflege dieser Flächen nicht sehr hoch. Das große Interesse und die motivierten Teilnehmer am Bauhofforum 2022 machen Mut. Sie lassen auf eine naturnahe Pflege sowie das Aufblühen der kommunalen Grünflächen hoffen.

Bevölkerung muss mitgenommen werden

Fazit der Veranstaltung war aber auch, dass durch gute Öffentlichkeitsarbeit die Bevölkerung mitgenommen werden muss in den Prozess zu mehr Naturnähe und Insektenfreundlichkeit. Denn gerade höher wachsende Strukturen, die bewusst erst nach dem Winter abgemäht werden, widersprechen oftmals den gängigen Sehgewohnheiten. Aber gerade sie sind häufig besonders wertvoll für den Naturhaushalt. Und vor allem müssen die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung hinter ihren Mitarbeitern vor Ort stehen, damit der Landkreis Kronach mit seinen Gemeinden zukünftig noch bunter, blütenreicher und vielfältiger werden kann. red