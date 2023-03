Bei der Frühjahrsversammlung der Sängergruppe Steinachtal in der Gastwirtschaft Dötschel in Gestungshausen stand das diesjährige Steinachtal-Sängertreffen in Trübenbach im Mittelpunkt der Aussprache.

Zur Kreisausschusssitzung des Sängerkreises Coburg/ Kronach /Lichtenfels berichtete Vorsitzender Martin Langbein, dass die Fusion der beiden Sängergruppen Steinachtal und Mupperg vorerst nicht zustande komme.

Man wolle sich im Sängerkreis erst einen Überblick über alle Vereine der einzelnen Gruppen des Sängerkreises mit den aktiven Sängerinnen und Sängern verschaffen, um dann eine Neuzusammensetzung aller Sängergruppen in die Wege zu leiten.

Ehrung der Aktiven

Beim Kreissängertag wurden geehrt: für 60 Jahre aktives Singen Dieter Engelhardt (GSV Gestungshausen); für 65 Jahre Robert Reißenweber (GSV Hassenberg) und Roland Gundermann (GSV Fürth am Berg); für 25 Jahre Chorleitung Steffen Schiller (Sängergruppe Steinachtal).

Die Zahl der Aktiven beläuft sich in der Gruppe auf 134, wobei besonders der positive Trend in Gestungshausen mit dem Kinder- und Jugendchor hervorgehoben wurde.

150 Jahre Gesangverein

Zum 150-jährige Bestehen des Gesangvereins „Liederkranz“ Trübenbach findet das Steinachtal-Sängertreffen statt. Die Feierlichkeiten sind am 18. Mai (Himmelfahrtsgottesdienst im Feststadl in Trübenbach ), am 20. Mai (Dorftanz im Feststadl) und am 21. Mai mit Steinachtal-Sängertreffen und 150-jährigem Bestehen des Gesangvereins geplant.

Die Schirmherrschaft hat der Weidhausener Bürgermeister Markus Mönch übernommen.

Hier soll auch ein Gemeinschaftschor aller Chöre der Gruppe auftreten. Eine gemeinsame Chorprobe ist am 17. April, 19 Uhr im Martin-Luther-Kinghaus in Hassenberg. wkn