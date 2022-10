„Sie haben die erste Etappe auf Ihrem Weg ins Berufsleben gemeistert und Ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen“, lobte der Vizepräsident der IHK Oberfranken, Hans Rebhan , die Auszubildenden bei ihrer Abschlussfeier im Kronacher Kreiskulturraum . Insgesamt erhielten 124 Absolventen ihre Abschlusszeugnisse: 37 im gewerblichen Bereich, 66 im kaufmännischen Bereich und 21 in kaufmännisch verwandten Ausbildungen.

Ob ein Studium sinnvoller wär als eine Ausbildung, kann Rebhan ganz klar beantworten: „Mit einem beruflichen Abschluss verdienen Sie in sehr vielen Fällen mehr als Ihre Altersgenossen mit einem Hochschulabschluss. Weiterbildung und Personalverantwortung heißen die beiden Zauberwörter.“

Der deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) macht Abschlüsse vergleichbar. Mit einem dreijährigen Berufsabschluss erreichen Absolventen das DQR-Niveau der Stufe vier. Ein Bachelor-Abschluss entspricht dem DQR-Niveau der Stufe sechs. „Das können Sie auch und dazu müssen Sie nicht einmal studieren. Und zwar, indem Sie eine Weiterbildung zum geprüften Meister oder geprüften Fachwirt machen“, erklärte Rebhan.

Die berufliche Weiterbildung bietet auch das DQR-Niveau sieben, das dem Masterabschluss entspricht. „Dieses Niveau erreichen Sie etwa mit einer Weiterbildung zum geprüften Betriebswirt“, führte Rebhan weiter aus.

„Babyboomer“ gehen in Ruhestand

Mit dem „Meisterbonus“ übernimmt der Freistaat Bayern für die erfolgreichen Absolventen einen Teil der Kosten für diese Weiterbildung. Die gute Nachricht für die Absolventen und die schlechte für viele Unternehmen: In den kommenden Jahren gehen mit den „Babyboomern“ so viele Menschen wie nie zuvor in den Ruhestand, also die Jahrgänge von 1955 bis 1964. Nachwuchskräfte werden händeringend gesucht, gerade in Führungspositionen.

Tobias Bocklet von der technischen Hochschule Nürnberg steht gemeinsam mit Rebhan an der Spitze der Lucas-Cranach-Campus-Stiftung. Er betonte, dass man sich bei der Berufswahl von seinen Interessen leiten lassen sollte: „Um beruflich erfolgreich zu sein, muss man nicht zwingenderweise studieren. Man muss etwas finden, das einem Spaß macht, in diesem Bereich fachlich gut werden und bleiben.“

Die Duale Ausbildung sei ein deutsches Erfolgsmodell. Diese praxisorientierte Ausbildung sei das Rückgrat des Erfolgs der deutschen Wirtschaft. „Mit Ihrer Ausbildung ist der Grundstein für die weitere berufliche Karriere gelegt“, sagte Bocklet. Gerade hier in der Region gebe es vielfältigste Weiterbildungsmöglichkeiten . Ideale Voraussetzungen für die künftige Entwicklung. Rainer Glissnik